Откъде идва коледният венец с четирите свещи

В Австрия съществува традиция да се палят четири свещи – по една за всяка неделя от месец декември преди Коледа. Това са т.нар. „Адвент венци“. Те са измислени от Йохан Вихерн – протестантски пастор, който търсел начин да занимава и радва децата преди Коледа, когато те нетърпеливо очаквали празника, разказва Нова ТВ.

Той създал първия адвент венец. Първоначално представлявал дървен кръг, върху който били подредени 19 малки червени свещички и 4 големи бели. Малките се палели в делничните дни, а големите – в неделя.

В съвременната традиция са останали само четирите големи свещи, но и днес в австрийските семейства спазват този обичай преди Коледа.

Смята се, че кръглата форма на венеца символизира короната на Христос – Царя на царете, но също така и трънения венец.

Четирите свещи отбелязват не само четирите недели до Коледа, но и четирите етапа от човешката история: Сътворение, Въплъщение, Изкупление и Страшния съд.

