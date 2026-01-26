Откриха 1400-годишна гробница на сапотеките в Мексико

Снимка Пиксабей

Тя е смятана за най-значимото археологическо откритие в страната през последните 10 години

В южния мексикански щат Оахака бе открита добре запазена гробница на около 1400 години от цивилизацията на сапотеките, предаде БТА. Националният институт по антропология и история представи находката като „най-значимото археологическо откритие на последното десетилетие в Мексико“.

Гробницата в Сан Пабло Уицо е украсена с фрески, каменни скулптури и календарни надписи. Входът е орнаментиран със сова, символ на нощта и смъртта за сапотеките, а по стените на погребалната камера се вижда процесия от хора, изрисувани в ярки нюанси на охра, бяло, зелено, червено и синьо.

Министърът на културата Клаудия Куриел отбеляза, че находката дава важна информация за социалната организация, погребалните ритуали и мирогледа на сапотеките. Цивилизацията им достига своя разцвет между 300 и 900 г. в южната част на Мексико, като столицата им Монте Албан е включена в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!