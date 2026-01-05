Откриха древен производствен комплекс и некропол в делтата на Нил

Снимка Пиксабей

Италианско-египетска експедиция е открила в Западната делта на Нил работилници за масово производство и некропол от V век пр.н.е., които хвърлят нова светлина върху живота в региона преди повече от две хиляди години, обяви египетското Министерство на туризма и паметниците на културата, предава Нова ТВ.

Археолозите са попаднали на останките от мащабна сграда, в която е функционирал индустриален комплекс с най-малко шест различни отделения. Две от стаите са били използвани за преработка на риба. Намерените около 9700 кости предполагат производство на осолена риба в голям мащаб.

В останалите помещения, където са се изработвали метални инструменти, предмети от камък и фаянсови амулети, са открити недовършени статуи от варовик.

Фрагменти от внесени от Гърция амфори предполагат, че районът е имал важна роля в търговията и културния обмен в Средиземноморието.

Наред с производствения център мисията е разкрила част от римски некропол, съдържащ останките на 23 мъже, жени и деца. Екипът е установил погребения чрез вкопаване, в керамични саркофази, както и детски погребения в големи амфори.

В момента се прави биологичен анализ, който да разкрие детайли за възрастта, диетата и здравословното състояние на древните обитатели на комплекса, каза ръководителят на експедицията от Университета в Падуа Кристина Мондин. Първоначалните данни показват липса на сериозни заболявания или наранявания и говорят за живот при предвидими и стабилни условия.

Находките предоставят нов контекст за моделите на заселване, производство и регионалните връзки от късния период до ранната ислямска епоха, посочи генералният секретар на Върховния съвет за антиките на Египет Мохамед Исмаил Халед.

