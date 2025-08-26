Откриха масивна бронзова статуетка на богиня от античността на нос Калиакра

Снимка: Национален исторически музей

Археологическа експедиция под ръководството на доц. д-р Бони Петрунова - директор на Националния исторически музей, откри масивна бронзова статуетка на богиня от гръцко-римския пантеон на легендарния нос Калиакра. Уникалният артефакт е намерен в жилищни помещения в "Златен сектор" на средновековната крепост, съобщиха от екипа на НИМ, цитирани от Дунава мост.

Откритието разкрива нови ценни факти за живота на обитателите на крепостта през късноантичната епоха. Статуетката е част от богатата колекция артефакти, които продължават да изненадват археолозите с тяхната историческа стойност.

Преди три дни археолозите от същия екип извадиха великолепен наушник от XIV век от женски гроб в средновековния некропол на Калиакра. По всяка вероятност бижуто е изработено от злато, въпреки че експертите от лабораторията на НИМ все още анализират метала.

"По-важното е, че това бижу е от типа, разкрит в гърнето с така наречената 'Татарска плячка' преди няколко години," коментира археологът Филип Петрунов от НАИМ-БАН.

Фамилен участък с богато наследство

Гробът с наушника се намира във фамилен участък близо до мястото, където през 2019 година същият екип се натъкна на останки от богато погребение от втората половина на XIV век. Оттам произлиза масивният златен пръстен с монограм на благородник, свързан от доц. Петрунова с рода на деспот Добротица.

Тази година археологическите разкопки на нос Калиакра започнаха на 5 август с увеличен бюджет по решение на Министерски съвет. Преди дни бяха намерени златни монети на византийските императори Юстиниан I и Анастасий I, които вече бяха отразени в медиите.

Съкровищата на Калиакра

Това е пореден сезон на разкопки на историческия нос Калиакра, където преди години са открити пръстенът на Георги и прочутото съкровище "Татарска плячка". Над 2800 предмета с висока експозиционна стойност са събрани при многогодишните разкопки на легендарното място.

Доц. д-р Бони Петрунова е един от най-опитните български археолози, ръководител на над 60 археологически експедиции и с над 20-годишен опит в проучването на крепостта Калиакра. Тя е удостоена със званието "Почетен гражданин на община Каварна" за своя принос в изследването на културно-историческото наследство на региона.

