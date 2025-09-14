Снимка Pixabay

Спасителни екипи откриха тялото на човек, загинал при вчерашната експлозия в бар в Мадрид, предаде "Асошиейтед прес", цитирани от Нова ТВ. Ранените при взрива са 25. Според противопожарните служби огънят най-вероятно е причинен от изтичане на газ, но полицията все още изследва причините за инцидента.

Експлозията стана в 15:01 часа в бар на улица "Мануел Марото" в мадридския квартал "Пуенте де Валекас". Барът се намира на партера на триетажна сграда.

Началникът на пожарната Хавиер Ромеро заяви, че изпод развалините са извадени четирима души. Ромеро отбеляза, че взривът е причинил щети на кафене, магазин и други имоти.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!