Отровените лешояди в Котленския балкан застрашават възстановяването на вида

Възникна нов случай на отровени лешояди в Котленския балкан. Птиците, които са част от възстановената популация на изчезващите видове, бяха отровени и намерени мъртви. Екипите се грижат за тяхното опазване през последните 30 години. Този инцидент не е първият такъв случай, а последният в поредицата от неразкрити престъпления. Те застрашават не само тези птици, но и бъдещето на цялата популация. Темата коментираха Емилиян Стойнов от Фонда за дивата флора и фауна и Николай Терзиев с кучето Барс, което е обучено да прави обходи и да търси отрови в природата, в ефира на „На фокус” по Нова ТВ.

Сред жертвите на отравянето са седем лешояда, от които шест са черни. За този вид природозащитниците полагат особени грижи. Това е най-голямата загуба на черни лешояди в България от началото на усилията за възстановяване на вида. Изчезналите птици са отглеждани с постоянство и внимание, като част от дългогодишен процес на възстановяване, включващ не само вътрешни усилия, но и международни партньорства. Изчисления показват, че стойността на отглеждането на една птица надвишава 100 000 евро, което подчертава сериозността на инцидента.

„Трудността на възстановяването на вида беше не само в отглеждането, но и в убеждаването на международните партньори, че България може да осигури необходимите условия за черни лешояди“, коментира Емилиян Стойнов, който се е грижел за лешоядите. Според него, ако подобни инциденти продължат, това може да доведе до трайни щети, като в случая с белоглавия лешояд през 2017 г., когато над 40 птици бяха унищожени в Кресненския пролом.

Николай Терзиев също подчерта трудността на процеса. „Не можем да сканираме 100% от територията, особено в такъв сложен терен като Котленския балкан“, заяви той. Отровните инциденти, които са разкрити, често се случват слабо забележими и трудно проследими.

