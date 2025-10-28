Пакетирани сладки в селски магазин за 2.80 лева, а в супермаркета - 3.39 лева

Снимка Пиксабей

Пакетирани сладки, популярни като "сълзици", в село Житен струват 2.80 лева. В голяма верига супермаркети същият продукт струва 3.39 лева. Разликата е 59 стотинки, което представлява разлика от близо 25 процента - допълнителна печалба за търговската верига, съобщава Bulgaria ON AIR.

Магазинът с по-ниската цена е на 20 километра от центъра на София. Властта призовава потребителите да сравняват цените по магазините и така да изберат откъде да купят една стока най-изгодно. Често обаче един и същ продукт се оказва с разлика от една-две стотинки при сравняване на брошури на големи търговски вериги.

Сигналът до Bulgaria ON AIR показва фрапираща разлика в цената на продукт, който не е от малката или голямата потребителска кошница, но вероятно не е изключение при формирането на цените.

Потребителската кошница остава 97 лева

На фона на този пример от Комисията по стоковите борси и тържищата съобщиха, че цената на потребителската кошница остава 97 лева, колкото е била и преди седмица. Сезонният фактор има най-голяма роля при ценообразуването в момента, посочи председателят на ДКСБТ Владимир Иванов на днешния брифинг.

Според Иванов има нормален спокоен пазар без негативни явления и запазване на стойността на потребителската кошница, въпреки че има условия да се наблюдават наченки на есенно-зимното поскъпване, особено при плодовете и зеленчуците, които излизат извън сезон. По думите му няма изкривявания, а нормално пазарно взаимодействие.

През изминалата седмица поевтиняват лукът, зелето, гроздето, лимоните, ябълките и бананите. Има ръст при цената на доматите и при краставиците, като основната причина е сезонният фактор. При какаото има задържане на цената през октомври, а при кафето тип "Арабика" има поскъпване, уточни председателят на ДКСБТ.

