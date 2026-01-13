Париж ФК изхвърли ПСЖ за Купата на Франция

снимка: Пиксабей

Носителят на Купа на Франция Пари Сен Жермен отпадна още на 1/16-финалите в турнира. Европейският клубен шампион беше победен насред "Парк де Пренс" от градския си съперник Париж ФК. По-малкият столичен клуб се наложи с 1:0 след попадение на Жонатан Иконе, който е юноша на ПСЖ.

В началото на годината ПСЖ спечели дербито с 2:1 и остана само на точка зад лидера в Лига 1 Ланс. Успехът на дойде лесно, въпреки сериозното игрово надмощие на отбора на Луис Енрике.

Луис Енрике излезе с много силен състав, като в предни позиции си партнираха Брадли Баркола, Гонсало Рамош и Хвича Кварацхелия, а в средата на терена действаха Фабиан Руис, Витиня и Сени Маюлу. На вратата застана Люка Шевалие, а в защита се разчиташе на Уарен Заир-Емери, Иля забарний, Лукас Бералдо и Уилян Пачо.

Париж ФК излезе с един чист нападател в лицето на Вилем Гюбел. Алмани Гори и Матийо Кафаро атакуваха по двата фланга, а в халфовата линия на гостите стартираха Ноа Санги, Туомас Олила, Адама Камара и Максим Лопес. Под рамката беше Обед Нкамбадио, а защитната линия от трима съставиха Мамаду Мбоу, Тимъти Колоджейчак и Отавио.

Баркола отправи опасен изстрел в началните минути, а след това Гонсало Рамош се засуети и не овладя добър негов пас. Париж ФК също имаше възможност да поведе, но Шевалие отрази силен удар на Алмани Гори.

В 14-тата минута Витиня елегантно си нагласи топката и шутира от въздуха, но на сантиметри в аут. В 22-рата Гори отново създаде проблеми на отбраната на ПСЖ, но изстрелът му беше неточен. Секунди по-късно Гонсало Рамош отправи дуар с глава, но Обед Нкамбадио спаси.

До почивката ПСЖ създаде още няколко опасни атаки, но нито една от тях не завърши с попадение. Най-близо до попадение беше Витиня в 45-ата минута, но стражът на гостите още веднъж се намеси по влечатляващ начин, предаде Спортал.

С началото на второто полувреме в игра за Париж ФК се появиха Илан Кебал и Тибо Де Смет. Още преди това пък Жонатан Иконе замени контузилия се Алмани Гори. Удар на Гонсало Рамош не затрудни Нкамбадио, който имаше все повече работа. В 60-ата минута Заир-Емери шутира мощно, но само за да види как противниковият вратар прави поредното си спасяване.

Луис Енрике също посегна към смените и в 64-тата минута пусна едновременно Усман Дембеле, Нуно Мендеш и Дезире Дуе. Мендеш веднага се прояви с извеждащо подаване към Бради Баркола, който изскочи очи в очи с Нкамбадио, но прати топката встрани от вратата. Още по-добър шанс се откри пред Дембеле, но и носителят на "Златната топка", не можа да преодолее стража на гостите.

Всички тези пропуски на ПСЖ бяха наказани в 74-тата минута. Резервата Жонатан Иконе получи отлично подаване от Кебал и простреля Шевалие. След гола нападателят, който е бивш футболист на домакините, не изрази бурно радостта си.

ПСЖ нямаше много време за реакция и веднага тръгна в още по-яростни атаки. В 87-ата минута Заир-Емери уцели гредата и феновете на домакините отново останаха разочаровани. Гостите пък не се притесняваха да си служат с постоянни нарушения, за да спират набезите на противниковите нападатели.

Във втората от добавените 7 минути Иля Забарний стреля опасно с глава, нов аут. Пропуските на домакините следваха един след друг. Секунди преди края Дезире Дуе се провали с глава на сантиметри от гредата, а след това Нкамбадио отрази далечен шут на Витиня и окончателно се превърна в герой за Париж ФК.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!