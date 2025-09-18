Парламентът събра кворум, заседанието започна

кадър Народно събрание

редактор Веселин Златков

На фона на протеста на ПП и блокираните входове на Народното събрание, депутатите започнаха работа без проблем. Председателят доц. Наталия Киселова даде начало на заседанието, след като беше регистриран необходимия кворум. Днес депутатите ще гласуват поредния вот на недоверие към правителството с премиер Росен Желязков, след като вчера беше проведен дебатът по него.

Още след регистрацията „Възраждане” обвиниха ДБ и „Величие”, че осигуряват кворума в пленарната зала, за да „гласуват законодателството на Пеевски”.

Малко след това между лидерът на партията Костадин Костадинов и Киселова влязоха в конфликт, защото председателката опита да прекъсне декларацията му. „Не изпитваме никакво уважение към вас и към този парламент”, заяви Костадинов в отговор.

„Тогава не използвайте трибуната му”, каза Киселова на свой ред.

