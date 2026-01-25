Партиите очакват решението на Илияна Йотова за служебния кабинет

Снимка Президентство

България официално има първата жена президент в историята си, след като Конституционният съд прекрати правомощията на Румен Радев на 23 януари 2026 година. Илияна Йотова вече пое функциите на държавен глава и е изправена пред първото си голямо изпитание – назначаването на служебно правителство в условията на тежка политическа фрагментация.

Към 13:00 часа днес политическото напрежение се фокусира върху „домовата книга“ с кандидати за служебен премиер. От „Продължаваме Промяната – Демократична България“ (ПП – ДБ) вече обявиха своя фаворит.

"Най-подходящият кандидат за служебен министър-председател е управителят на БНБ Андрей Гюров", заяви Атанас Атанасов от „Демократична България“, цитиран от БНР. Според него есенцията на политическия момент изисква бързо назначение, за да не се бави вотът, който се очаква да бъде в края на март или началото на април.

Позицията на ГЕРБ

От ГЕРБ запазват по-умерена, но критична позиция. Деница Сачева подчерта, че партията няма да предлага имена, но очаква пълна безпристрастност от новия президент.

"Надявам се госпожа Йотова да изгради напълно неутрална архитектура на служебното правителство", коментира Деница Сачева, предаде NOVA. Тя допълни, че кабинетът не трябва да носи служебни ползи на нито един от участниците в предстоящата кампания.

Изборни правила и сканиращи устройства

Докато се чака решението на Илияна Йотова, в Народното събрание продължават споровете за Изборния кодекс. След като заседанието на 22 януари се провали поради липса на кворум, ГЕРБ обявиха, че са готови да подкрепят предложенията на „Има такъв народ“ за въвеждане на сканиращи устройства при гласуването.

Целта на промяната е да се елиминира субективният фактор при броенето на бюлетините, въпреки че от ПП – ДБ остават скептични към въвеждането на нова технология непосредствено преди вота. Евентуалното гласуване на тези текстове може да се случи в извънредно заседание в началото на следващата седмица, ако партиите постигнат съгласие за кворума.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!