Първата група български учени отпътува от Антарктида

Снимка Пиксабей

Първата група от 34-тата българска антарктическа експедиция успешно приключи мисията си и отпътува от българската база "Св. Климент Охридски" на остров Ливингстън. Логистичната операция по ротацията на екипите разкрива сложната мрежа от международно сътрудничество, на която разчита българската полярна програма.

Българските учени и логистици, които бяха на ледения континент от началото на сезона, се качиха на борда на испанския военно-изследователски кораб "Есперидес" (Hespérides). Плавателният съд ще ги транспортира до чилийското пристанище Пунта Аренас, откъдето групата ще поеме по въздух към България, съобщиха от Българския антарктически институт (БАИ), цитирани от БТА.

Докато първата група напуска базата с испанска помощ, българският научноизследователски кораб "Св. св. Кирил и Методий" (НИК 421) изпълнява ключова роля в обратната посока. На борда му се намират учени от Обединените арабски емирства (ОАЕ) и Еквадор, които предстои да дебаркират на остров Ливингстън.

Чуждестранните изследователи ще се присъединят към работата в българската база, което превръща "Св. Климент Охридски" в международен научен хъб. НИК 421 акостира край бреговете на острова още на 26 декември, осигурявайки доставките за втората част от сезона.

Хронология на експедицията

Настоящата 34-та експедиция следва стриктен график. Първата група, която сега се прибира, замина за Антарктида още на 6 ноември с полет от София. Тяхната задача бе да разконсервират базата след зимния сезон и да подготвят условията за работа. Втората вълна полярници отпътува от България в средата на декември.

Този обмен на логистични ресурси – използването на испански кораб за евакуация и български кораб за доставка на международни екипи – демонстрира високата степен на интеграция между антарктическите нации, но и подчертава постоянната необходимост от оптимизация на скъпоструващия транспорт в региона.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!