Първи кадри от земетресението в Турция

Кадър Demirören Haber Ajansı

Силно земетресение с магнитуд 6,1 по скалата на Рихтер разтърси Западна Турция снощи в 21:48 часа българско време. Епицентърът е бил в град Синдирги, провинция Балъкесир, на дълбочина около 6 километра, съобщи турската Агенция за управление на бедствията и извънредните ситуации (AFAD).

Трусът е усетен в голяма част от Турция, включително в Истанбул, Измир, Бурса, Маниса и Чанаккале. В България земетресението е усетено в София, Бургас, Хасково, Димитровград, Стара Загора, Русе, Пловдив, Поморие и Горна Оряховица, потвърди Националният институт по геофизика, геодезия и география при БАН.

"Пловдив, 8 етаж леглото плаваше направо", споделя пловдивчанин в социалните мрежи. "В Русе също се усети леко, но продължително", гласи друг коментар.

Има жертва и десетки пострадали

Един 82-годишен мъж почина след като бе спасен от срутена сграда в Синдирги. Още 52 души са хоспитализирани с травми или поради паника, съобщи министърът на вътрешните работи на Турция Али Йерликая.

Най-малко три необитаеми сгради и един двуетажен магазин са се срутили в Синдирги. Конструкциите вече бяха повредени при предишното земетресение от август тази година.

"До момента не сме установили други жертви. Продължаваме работа", каза районният администратор на Синдирги Догукан Коюнджу пред турската държавна агенция Анадолу, пише Дунав мост.

Хората прекараха нощта на открито

Паническите жители на засегнатите райони избягаха по улиците при земетресението. За тях предстои безсънна нощ в страх трусът да не се повтори. Според AFAD след основния трус са регистрирани 23 афтършока, най-силният от които е с магнитуд 4,2.

Турският президент Реджеп Ердоган използва социалните мрежи да изрази съболезнования на семействата на пострадалите. "Следим ситуацията отблизо. Бог да пази страната ни от подобни бедствия", написа той.

Районът е с висока сеизмична активност

Балъкесир е в зона с повишена сеизмична активност след разрушителното земетресение от 10 август 2025 година, което също беше с магнитуд 6,1 по Рихтер. Тогава един човек загина и десетки бяха ранени.

Според турски геолози, в периода между 8 август и 27 октомври в района на Синдирги са регистрирани близо 12 хиляди земетресения. Сред тях са 45 труса с магнитуд между 4 и 5 по Рихтер.

Турция се намира в зона на активни тектонски разломи и земетресенията са чести. Североанадолската разломна зона, една от най-активните сеизмични зони в света, преминава през северната част на страната близо до региона Мармара, където се намира Истанбул.

