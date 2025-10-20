Първи резултати: ВМРО-ДПМНЕ печели убедително местните избори в Северна Македония

Снимка Булфото

ВМРО-ДПМНЕ печели убедително местните избори в Северна Македония, като нейни кметове ще оглавят 51 общини, съобщи Дарик.

Това показват първите предварителни резултати от преброяването на гласовете от първия тур на местните избори 2025 г. В общините, където нито един кандидат не събира над 50% от гласовете, ще се проведе балотаж на 2 ноември.

При 28,42% обработените гласове, коалицията ВЛЕН остава на второ място и води в девет общини, Социалдемократическия съюз (СДСМ) също в девет, а Националния алианс за интеграция - в 7.

За останалите общини и за град Скопие все още няма публикувани резултати.

