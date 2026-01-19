Първото мощно слънчево изригване за 2026 година удари Земята

Снимка Пиксабей

Най-мощното изригване на Слънцето – от най-високия клас X, беше регистрирано тази вечер. Това е първото събитие от такъв мащаб за новата 2026 година, съобщиха от Института по приложна геофизика, цитирани от Дунав мост.

Феноменът се отличава не само със своята сила, но и с продължителността си. Според доклада на учените, процесът е бил необичайно дълъг и е продължил 59 минути. Подобна продължителност обикновено увеличава вероятността от изхвърляне на коронална маса към нашата планета.

В следствие на изригването, потоците от заредени частици вече пътуват през космоса. Прогнозите сочат, че магнитната буря, породена от това събитие, ще достигне земната атмосфера във вторник (20 януари).

Специалистите припомнят, че последният път, когато беше регистрирано изригване от подобен висок клас, беше на 8 декември миналата година. Тогава събитието предизвика сериозни геомагнитни смущения и полярни сияния на по-ниски географски ширини в края на годината.

Към момента няма данни за очаквани сериозни технически проблеми, но метеочувствителните хора могат да усетят дискомфорт в дните на геомагнитна активност.

