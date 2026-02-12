Пътен експерт: Пияните полицаи зад волана се прикриват

кадър bTV

редактор Веселин Златков

През годините има немалко случаи, при които пияни служители на МВР извършват пътни инциденти, но те се прикриват от своите колеги, това каза по bTV пътният експерт и собственик на автошкола Митко Трайков. Думите му бяха в коментар на последния такъв случай, който стана известен едва дни по-късно след публикации в социална мрежа.

Трайков коментира, че в повечето случаи, ако полицай бъде спрян от колеги, до тестване за алкохол изобщо не се стига, когато си покаже служебната карта. Същото се отнася и за тестовете за наркотици.

Пътният експерт каза също, че въпреки увеличаването на наказанията за шофиране в нетрезво състояние, трябва да се мисли за отнемане на книжката завинаги за тези, които правят рецидиви с това нарушение на закона.

Трайков напомни, че е имало идея да се изградят специални полигони, на които да се симулират тежки пътни условия, а в обучението на шофьори да се използват и очила, които показват какви са възприятията на пияните зад волана. Според него това са добре мерки, но в тях трябва да инвестира държавата, защото не са по възможностите на школите и инструкторите.

