Пътен знак е откраднат седем пъти за година и половина в Пловдив

Куриозен случай в Пловдив. Знак, забраняващ престоя и паркирането в район „Западен“, е бил откраднат седем пъти от неизвестен извършител. Мъжът е бил заснет от камери в района. Полицията го издирва, но все още не е установен.

Знакът „В27“ който забранява престоя и паркирането, е поставен в началото на улица „Звезда“ в пловдивския район „Западен“. Движението в тази отсечка е двупосочно, а паркиране от едната страна затруднява преминаването на автомобилите в двете посоки. За последната година и половина знакът става обект на кражба и то посред бял ден.

Тони Стойчева – кмет на район „Западен“: "Нямаме представа кой го демонтира и защо го прави. Може да предположим – за да се паркира нерегламентирано на тази улица. Тук районът е много оживен. Трафикът е много засилен и паркирането тук блокира изцяло движението."

Знакът вече е възстановен, а за да не стига до нова кражба той е заварен за стълба. Хората, живеещи в района признават, че неговата липса води до хаос в движението, предаде БНТ.

"Навсякъде из целия квартал е много трудно и паркирането е много трудно."

"За мен си е чисто престъпление, то не е и случай, нито куриозен, нито смешен, то си е абсолютно престъпление, никой няма право да премахва пътните знаци."

Липсата на знак и спирането в тази част на улицата затруднява движението и на колите със специализиран режим на движение, както и камионите на сметоизвозващите фирми.

Тони Стойчева – кмет на район „Западен“: "Преди седмица имаше възникнал голям пожар в комплекса, който е на тази улица и паркиралите автомобили също препятстваха достъпа, както на пожарните, така и на линейките на спешна помощ и полицията до сградата."

Извършителят на кражбата все още не е установен, заявиха от полицията в Пловдив.

