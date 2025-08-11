Пенсионерка от Русе: Не разбираме много от това евро, но мисля, че няма да е добре.

Кадър БНТ

Повишаването на цените на основни хранителни продукти тревожи българските пенсионери, които все по-трудно свързват двата края. Христина и Валентин Ламбеви от Русе имат три внучета и техният бюджет започва сериозно да изтънява. Жената е притеснена, че след влизането на еврото в началото на следващата година нещата могат да станат още по-зле.

"Много спестяваме от пенсиите, специално ние, пенсионерите. Лишаваме се, виждате, че и мляко не си купуваме, за да има царевица за децата", разказва Христина Ламбева пред БНТ за трудностите на семейството им.

Русенката обръща внимание на рязкото поскъпване на основни продукти като сиренето. "Сиренето беше по-евтино. Струваше 12,90, 13,90, в различни магазини е на различни цени", споделя тя.

Въпреки че не разбира напълно механизмите на въвеждането на еврото, Христина Ламбева интуитивно усеща, че промяната ще донесе още по-големи финансови трудности. "Не разбираме много от това евро, което ще бъде, но мисля, че няма да сме добре", призна пенсионерката.

Търговците се застраховат предварително

Опасенията на русенското семейство споделя и друга жена, която пазарува на столичен пазар. Тя е убедена, че поскъпването на храните е свързано с предстоящото въвеждане на еврото.

"Аз усещам поскъпването на цените, и според мен затова е тази политика, която започна в момента, че от еврото ще се увеличат цените. Има някакви закони, има някакви горни граници, което според мен търговците ги плаши това и предварително се застраховат", обясни жената пред БНТ.

Повечето българи се страхуват от поскъпване

Притесненията на двете жени не са изолирани случаи. Според проучване на "Галъп интернешънъл Болкан" по поръчка на БНТ, проведено между 11 и 23 юли сред 800 души, за близо 60 процента от българите основната причина за страха от въвеждане на еврото е поскъпването на живота.

За други 14,6 процента от анкетираните причината е липсата от адекватна информация за промяната. За близо 10 процента зловредната кампания усилва страховете от приемането на единната валута, а за малко над 6 процента носталгията към лева е по-силна от еврото.

От 8 август българите виждат цените изписани в левове и евро, като това ще продължи до август 2026 година. През този период властите ще следят за необосновано покачване на цените от страна на търговците.

