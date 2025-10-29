Пламен Димитров, КНСБ: Домусчиев говори глупости, той да живее с 541 евро

кадъри bTV, Фейсбук

редактор Веселин Златков

Президентът на КНСБ Пламен Димитров нападна в ефир крупният бизнесмен Кирил Домусчиев заради твърдението му, че в новия бюджет се предвиждат „раздути разходи” за заплати и пенсии.

„Не ми се коментират глупости!”, заяви Димитров по bTV, който беше особено възмутен, че бизнесменът нарече КНСБ „комунисти”.

„Комунисти можа да са били роднините на Домусчиеви, но това е дълга тема”, заяви синдикалистът.

„Ако му се струват раздути разходи, нека той да живее с 541 евро на месец, колкото се „увеличава” пенсията, допълни Пламен Димитров.

Президентът на КНСБ заяви, че скандалната новина от обявените параметри на новия бюджет е, че минималната работна заплата намалява.

