Планински колоездачи се събират на фестивала "Гарванец" във Врачанския Балкан

Снимка Пиксабей

На 18 и 19 октомври над с. Згориград във Врачанския Балкан ще се проведе "Байк фест Гарванец“ - фестивалът, който се очаква отново да събере любителите на карането по технични терени, предава БНР.

Започнало преди години като приятелска среща под името „Ендуро Гарванец“, събитието първоначално има за цел да представи пред почитателите на този стил някои от най-трудните пътеки в страната. С годините организаторите от местния клуб "Vratsa Trails" развиват мрежа от пътеки, като добавят още „БОЧ“ линии, както се изразяват колоездачите, т.е. с дълги, стръмни и тежки участъци.

Освен ендуро, програмата вече включва XC и E-bike карания, обучение с практически съвети, музикално парти и нощно спускане на фарове. Събитието няма състезателен характер, а има за цел да събере любители на този екстремен спорт.

Подробности - във Фейсбук събитието.

