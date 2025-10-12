Победа и реми за България на европейското по шахмат

Снимка Пиксабей

Женският отбор на България записа важна победа в седмия кръг на европейското отборно първенство по шахмат в Батуми, Грузия. Българките, действащи европейски шампионки от 2023 година, се наложиха с 2,5:1,5 точки срещу втория състав на домакините от Грузия и прекъснаха серия от три последователни поражения, пише Дунав мост.

Решителната победа за тима донесе Белослава Кръстева, която надигра на втора дъска с белите фигури Мака Пуртселадзе. Още в началото на мача двата отбора си разменоха по един успех - Надя Тончева спечели с черните фигури срещу Инга Хурцилава, докато Антоанета Стефанова допусна поражение от Сопико Хухашвили.

На четвърта дъска Виктория Радева постигна реми със Сопио Гвитадзе, което се оказа достатъчно за българския отбор. С тази победа жените вече имат 8 мач-точки и заемат 13-о място в класирането.

Начело в женското първенство с 12 мач-точки е Полша, следвана от Украйна и Германия с по 11 мач-точки.

Мъжете записаха равенство със силна Чехия

При мъжете България направи равенство 2:2 точки срещу силния отбор на Чехия. Всички четири партии завършиха с реми - Аркадий Найдич срещу Тай Дай Ван Нгуен, Мартин Петров срещу Давид Навара, Момчил Петков срещу Вацлав Финек и Радослав Димитров срещу Ян Викоук.

В актива си мъжкият тим на България има 8 мач-точки и заема 16-о място. Лидер в класирането с 13 мач-точки е Украйна, следвана от Азербайджан с 11 и Нидерландия с 10 мач-точки.

Европейското отборно първенство по шахмат продължава до 14 октомври, като остават още два кръга до финала.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!