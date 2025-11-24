Почина Ян Клинг от АББА

Кадър ютуб

Светът на музиката се прости с едно от имената, допринесли за уникалното звучене на легендарната шведска група АББА. Ян Клинг, талантливият мултиинструменталист, участвал в записите на някои от най-големите хитове на квартета, почина на 85-годишна възраст. Тъжната новина бе потвърдена официално от неговия син Матиас Клинг, пише Дунав мост.

Спомен за бащата и музиканта

В емоционално изявление наследникът на музиканта разкри дълбоката страст на баща си към изкуството, която го е съпътствала през целия му живот.

"Той винаги е бил силно запален по музиката. Още като тийнейджър сядаше и запомняше всяко соло на Чарли Паркър. Затова притежаваше изключителен талант. Но най-вече ще запомня неговата любов към музиката", сподели Матиас Клинг, цитиран от международните агенции.

Златните години с АББА

Ян Клинг бе известен в музикалните среди като изключителен виртуоз на медни и дървени духови инструменти, включително саксофон и флейта. Неговият професионален почерк е запечатан в някои от най-емблематичните албуми на шведската четворка, които днес се считат за класика в поп музиката.

Участието му е ключово в създаването на албуми като "Arrival" (1976), "Voulez-Vous" (1979), "Super Trouper" (1980) и "The Visitors" (1981). Именно неговите изпълнения добавят характерните нюанси, които правят звученето на АББА толкова разпознаваемо и до днес.

Кариера извън групата

Макар името му да е най-често свързвано с АББА, музикалната биография на Клинг е далеч по-обширна. През годините той реализира успешни сътрудничества с редица популярни изпълнители от скандинавската сцена. Сред най-значимите му колаборации са тези с Бьорн Скифс и Тед Гардестад – имена, които също са част от голямото музикално семейство около АББА.

