реклама

Почина легендата на френското кино Бриджит Бардо

28.12.2025 / 12:17 1

Снимка Пиксабей

Почина легендата на френското кино Брижит Бардо, съобщава "Скай нюз", цитирани от Нова ТВ.

Актрисата, която предизвика истинска революция с ролята си във филма „И Бог… създаде жената“, си е отишла на 91-годишна възраст, пише "Ле Монд".

Очаквайте подробности. 

 

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
1
0
kjk (преди 55 минути)
Рейтинг: 166513 | Одобрение: 18278
Отиде си Богинята на Огъня!„Красива личност, грациозно провокативна, с профила на младите жени на Огюст Рьоноар, походка на танцьорка, възхитителна грива от водорасли и дива кобила, и онези изящни извивки, които Майол би харесал.“ГнявНамусен:errm:

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама