Почина легендата на френското кино Бриджит Бардо

Почина легендата на френското кино Брижит Бардо, съобщава "Скай нюз", цитирани от Нова ТВ.

Актрисата, която предизвика истинска революция с ролята си във филма „И Бог… създаде жената“, си е отишла на 91-годишна възраст, пише "Ле Монд".

Очаквайте подробности.

