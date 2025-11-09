Почина оперната прима Стефка Евстатиева от Русе

Снимка Пиксабей

На 78-годишна възраст ни напусна великата оперна певица Стефка Евстатиева, съобщиха близки от средите на Софийската опера. Родената в Русе прима изградила световна кариера и пяла на най-престижните оперни сцени в Европа, Северна и Южна Америка.

Само преди десетина дни - на 26 октомври, Стефка Евстатиева присъствала на финала на международния конкурс "Опералия" в зала "България", пише Дунав мост.

Стефка Евстатиева е родена на 7 май 1947 година в Русе, но израснала в Силистра. Учила в Русенското музикално училище, където свирила на контрабас. Заедно с баща си, който бил виолист, участвала в състава на градския оркестър. По-късно постъпила в Българската държавна консерватория, където нейна преподавателка била Елена Киселова.

От 1971 до 1978 година Евстатиева пяла в Русенската опера. За първата ѝ сценична изява ѝ поверили ролята на Флора от "Травиата". След това изпълнявала Клара от "Годеж в манастира". Голяма роля за нея била Амелия от "Бал с маски", която подготвила за осемнадесет дни. Русенският период бил особено важен за развитието на певицата - там израснала сред първокласен солистичен състав и богат репертоар.

Световна слава

Натрупала популярност, Стефка Евстатиева се присъединила към състава на Националната опера в София през 1978 година по покана на диригента Руслан Райчев. Възходящата кариера на българката я отвела във Виенската щатсопер, Миланската Скала, "Ковънт Гардън" в Лондон, Метрополитън опера в Ню Йорк, както и в повечето други престижни европейски театри, в Северна и Южна Америка.

Певицата била носителка на награди от авторитетни конкурси, сред които "Чайковски" в Москва (1974), конкурса на Белгийското радио и телевизия "Белканто" и конкурса за млади оперни певци у нас, на който през 1979 година спечелила голямата награда и Златния пръстен на София.

Живот в Америка

След 1989 година Стефка Евстатиева заминала със семейството си за САЩ и се установила в Ню Йорк. Репертоарът ѝ включвал предимно опери на Джузепе Верди и веристите - "Аида", "Дон Карлос", "Силата на съдбата", "Трубадур", "Симон Боканегра", "Отело", "Сестра Анжелика", "Тоска", "Андре Шение", "Селска чест", "Адриана Лекуврьор" и други.

В руския репертоар тя правила незабравими превъплъщения като Ярославна от "Княз Игор", Лиза от "Дама Пика", Татяна от "Евгений Онегин" и други роли.

Записи и преподавателска дейност

Забележително било участието ѝ в записите на диригента Емил Чакъров на оперите "Дама Пика" на Чайковски и "Княз Игор" на Бородин, а след това в "Снежанка" и "Болярката Вера Шелога" на Римски-Корсаков, дирижирани от Стоян Ангелов. Имала и запис на "Пламъкът" на Респиги.

Любимата ѝ опера била "Дон Карлос", в която партията на Елизабет пяла и в оригиналната френска версия. На сцената на Софийската опера тя представила премиерно и Маргарита от "Мефистофел" на Бойто.

В САЩ примата работила с Българския детски хор и училище "Гергана" в Ню Йорк. Когато се завръщала в България, често била канена да провежда майсторски класове с млади оперни певци.

