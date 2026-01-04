Почина ръководителят на оркестъра на ФТТ "Найден Киров" Русе

Снимка Пиксабей

Културната общност на Русе понесе тежка загуба. Напусна ни Пламен Славов – емблематично име за местния фолклор и дългогодишен ръководител на оркестъра на Фолклорен танцов театър "Найден Киров", пише Дунав мост.

Тъжната вест съобщиха от ръководството на ансамбъла, определяйки го като неотменна част от историята на състава.

"Той остави трайна следа със своя професионализъм, музикална култура и всеотдайност към българския фолклор", се казва в официалното съобщение на ФТТ "Найден Киров".

Колегите му го описват не просто като ръководител, а като човек, посветил живота си на съхраняването и популяризирането на българските традиции чрез музиката.

Поклонение

Близки, приятели, колеги и почитатели ще могат да си вземат последно сбогом с Пламен Славов на 6 януари 2026 г. (вторник).

Погребението ще се извърши от 12:30 часа в гробищен парк "Чародейка" в Русе.

Поклон пред паметта му!

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!