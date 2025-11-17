Почти половината от плажовете ще изчезнат до края на века, предупредиха учени

Снимка Пиксабей

Плажовете по целия свят претърпяват процес на „разрушаване“ поради комбинацията от повишаване на нивото на водите, причинено от климатичните промени, и урбанизация в крайбрежните райони. Това предупреди морският изследовател Омар Дефео от уругвайския Републикански университет, цитиран от електронното издание Юрикалърт, пише Дунав мост.

Това явление не само сериозно засяга биоразнообразието на пясъка, но и вреди на дейности като риболов и туризъм. Освен това, прави крайбрежните градове по-уязвими към настъпването на морето.

Дефео и колегите му отправиха предупреждението на научен симпозиум, който започна на 13 ноември в Монтевидео. Презентацията беше част от първата сесия на форума, посветена на океанографските науки.

Половината плажове ще изчезнат

„Почти половината от плажовете ще изчезнат до края на века. В Уругвай, Бразилия и Аржентина споделяме тези ресурси. Ето защо трябва да работим в партньорство с бразилски учени за управлението и опазването на крайбрежните екосистеми“, каза изследователят.

Той отбеляза, че крайбрежната екосистема може да бъде разделена на три зони: дюна (след плажа), която е над линията на прилива; плажът (плажната повърхност), оголен по време на отлив и залят при прилив; и бреговата линия, която се простира от долната граница на отлива до мястото, където вълните започват да се разбиват.

