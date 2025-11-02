Под небето на Париж: Как легендарен френски бар започна да пуска българска музика

Кадър Нова ТВ

В едно парижко заведение френският шансон отстъпва на българската музика. Как и защо се случва това разказва Петя Желева. В сърцето на столицата, сред шума, аромата и светлините на десетки култури, български хитове огласяват заведението на Робен. Тук звучат Лили Иванова, "Тангра", Криско и много други родни изпълнители.

Тази музикална история започва с едно обикновено приятелство между българин и французин. И продължава с “Детелини” на Лили Иванова – рефренът, който днес всички в заведението си тананикат, пише Нова ТВ.

Това е любимата песен на Робен. А той и сервитьорът дори запяват част от нея.

"Тази песен някак ме “сдобрява” с България, заради 1993 година, когато ни елиминирахте от световното по футбол", казва още Робен, който добре си спомня българския отбор с Христо Стоичков и Емил Костадинов.

Робен споделя, че за неговото поколение и за по-възрастните французи България се свързва с футбола, но за по-младите нашата родина е символ на киселото мляко и прекрасните жени.



Потънали в славните футболни спомени, на фона на старите хитове на Росица Кирилова и "Тангра", отново се връщаме на вечната Лили Иванова.

"Елате отново към полунощ да видите какво става. Ефектът “Лили Иванова” е налице. Качват се на бара за да танцуват", казва още Робен, който отново запява "Детелини".

Повече гледайте във видеото.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!