Снимка Булфото

Традиционно всяка година страната ни се присъединява към Световния ден в памет на жертвите на катастрофи, който тази година се отбелязва на 16 ноември.

Поход в памет на всички загинали по пътищата на България организира сдружение "Ангели на пътя". Семейства, изгубили близките си при тежки пътни произшествия, се събраха пред Съдебната плата в София, предава БНР.

Адекватни мерки срещу войната по пътищата, ефективни разследвания и справедливи наказания за шофьорите, причинили смърт на пътя - за това призоваха за пореден път близки на загинали в катастрофи:

"В България стана прекалено нормално и никой не обръща внимание, сякаш го приехме като част от ежедневието ни и никой не се замисля, че всъщност утре това може да е вашето дете, вашият брат, вашата майка или баща. И трябва да се дава повече гласност, повече подкрепа на семействата, които са в тази ситуация", казва Фатиме, сестра на Салиф Шиндев и братовчедка на Айше Осман от Якоруда.

Двамата младежи загинаха на 14 юни тази година след тежка катастрофа между селата Краище и Дагоново. Семействата им все още чакат справедливост:

"Автотехническа експертиза все още няма. Ние все още сме в досъдебно производство. Двете участнички в катастрофата живеят напълно спокойно. Книжките не са им отнети. Едната получи чисто нова кола месец след катастрофата, шофира напълно спокойно".

Семейства, загубили близките си в катастрофи, се събраха пред Съдебната палата в София:

"Институциите не само не ни чуват, а се гаврят с нас и ни се подиграват с лъжите си. Търпението все един ден ще свърши и искам да им кажа, че и те са родители и никой не е застрахован", сподели участник в протеста.

Демонстрацията, организирана от сдружение "Ангели на пътя", продължи към Орлов мост. Там родителите почетоха паметта на децата си, като изнесоха урок по пътна безопасност в Борисовата градина:

"За децата сме подготвили едни много хубави книжки "Безопасност на движението", за да се учат, докато играят. И пресичате само на пешеходна и на зелен светофар. Затова, докато играете, ще се учите".

5-годишната Ева знае как се пресича: "На зелено! Пазете децата на пътя!"

