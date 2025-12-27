Полицаи и шофьори помогнаха на възрастна жена на пътя

Снимка Фейсбук, Николай Резашки

Полицаи и шофьори проявиха човечност на пътя.

Мъж разказа в социалните мрежи трогваща история, която се е случила именно на Коледа, пише plovdiv24.bg.



Ето какво разказва във Facebook той:



Възрастна жена поднесе с колата си по пътя за Берковица и се обърна в канавката. Спрях. Полицаите, които вместо да са със семействата си на този светъл празник бяха на работа и бяха пристигнали на място първи. Спряха още коли и за минути се събрахме хора, които нямаше как да не помогнат и да не спасят положението.



Коледно чудо - една жена ще се прибере на топло при близките си, а ние показахме, че в трудните моменти сме хора.



"Винаги съм вярвал, че сме сплотен народ, но просто често ни убеждават в обратното", пише още той.



Cъветваме ви да не тръгвате на път, ако автомобилът ви не е подговен за зимните условия!

