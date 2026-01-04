Полицията иззе десетки чували със съмнителен товар от бус в Хасково

Снимка Пиксабей

Криминалисти от ОДМВР – Хасково нанесоха удар срещу нелегалия внос на акцизни стоки и препарати за растителна защита при специализирана операция днес. Униформените спряха за щателна проверка микробус с пловдивска регистрация на изхода на областния град в посока Кърджали.

По време на инспекцията на превозното средство, модел "Фолксваген", полицейските служители се натъкнаха на десетки черни найлонови чували, пълни с опаковки, наподобяващи препарати за растителна защита.

Според първоначалните данни, стоката е с произход Република Турция. Разследващите работят по версията за организиран канал за доставка на евтини агрохимикали, които са предназначени за вътрешния пазар. Контрабандата на подобни продукти процъфтява заради драстичната разлика в цените от двете страни на границата, породена от обезценяването на турската лира.

"Количествата значително надвишават допустимите норми за лична употреба, което потвърждава хипотезата за търговска цел", коментират запознати с разследването, цитирани от агенция Булфото.

Вносът на нерегламентирани препарати крие сериозни рискове не само за фиска, но и за безопасността на храните. Често подобни субстанции съдържат активни вещества, които са категорично забранени за употреба в Европейския съюз поради висока токсичност.

Към момента разтоварването и опиписването на стоката продължава. Очаква се прокуратурата и ОДМВР – Хасково да излязат с официална информация за повдигнатите обвинения и точния мащаб на заловената пратка в утрешния ден.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!