Попиляха Контрера от ВМРО за коментар за фаталната катастрофа с автобус

кадри Нова телевизия, Фейсбук/Г. Люцканов

редактор Веселин Златков

Политикът от ВМРО Карлос Контрера написа обширен гневен коментар във Фейсбук по повод жестоката катастрофа с кола, забила се в автобус. Столичният общински съветник акцентира в него преди всичко върху етноса на 21-годишния водач, наричайки го „представителна извадка” и „нагъл, полуграмотен екземпляр”.

„Държавата позволява на такива да виреят, да безчинстват, да вилнеят”, пише Контрера, като прави доста широки обобщения за живота в „гетата”.

Коментарите, които получи поста му, обаче показват, че дори и неговите последователи не са съвсем съгласни с намесването на етноса в конкретния случай. Ето някои от тях:

„Нулева толерантност към джигитите на пътя е нужна от обществото. Няма значение цветът на кожата му, всеки трябва да е равен пред закона”

„Нормалните хора трябва да имат минимум 10-и клас за книжка, но богопомазани (без значение от етноса) може и с 6-и клас...”

„Ей, умник, ти новини гледаш ли? Виждаш ли, че всеки ден умират хора. При всички случаи ли шофьорите са цигани?! Заради такива като теб, които само си упражняват езика, няма правила и контрол. Нещастник!”

„Моля да не се акцентира върху етническия произход на шофьора. Националността или етносът нямат пряко отношение към причините за катастрофата – подобни инциденти се случват сред хора от всякакъв произход. “

„Дон Карлос, няма циганин, няма българин, законите са за всички нарушители”.

Разбира се, има и коментари, в които се заявява, че „държавата” трябва да влезе в „гетата” и да започне „сеч”.

