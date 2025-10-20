Поредна екзекуция в Иран на обвинен в шпионаж за Израел

Снимка Пиксабей

Иран екзекутира мъж, обвинен в шпионаж в полза на Израел, съобщи Франс прес като се позова на съдебно изявление на властите в Техеран. Мъжът е бил убит чрез обесване, а самолчиността му не се съобщава, информира БНР.

Според иранските власти той е започнал да шпионира за израелското разузнаване през октомври 2023 до ареста си през януари 2024. Според разследващите той е признал за сътрудничеството си с Мосад и предаването на поверителна информация онлайн.

Това е поредната екзекуция след 12-дневната война между Иран и Израел през юни тази година. В началото на месеца режимът в Техеран екзекутира още шест мъже, обвинени в тероризъм.

Ислямската република е втората държава в света, след Китай, по най-много екзекуции, сочат данни на правозащитната организация "Амнести интернешънъл".

