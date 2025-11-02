Кадър Нова ТВ

Днес България си взе последно сбогом с Иван Тенев, известен с псевдонима Агент Тенев. Поклонението пред журналиста, художник и общественик се състоя в църквата "Свети Седмочисленици" в София. Той почина на 30 октомври на 74-годишна възраст, информира Нова ТВ.

Иван Тенев, една от ярките фигури в културния и обществен живот на страната, ще остане в паметта на българите като поет с голямо сърце и бохемска душа.

През годините той оставя трайна следа в различни сфери на изкуството и журналистиката. Тенев е автор на едни от най-красивите текстове на песни в българската поп музика.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!