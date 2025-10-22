Повече облаци и слаби валежи в сряда

снимка: Булфото

През нощта срещу сряда над почти цялата страна времето ще бъде с разкъсана висока облачност, по-плътна над западните райони. Ще духа слаб западен вятър. Около водните басейни ще има условия и за намалена видимост. Минималните градуси ще бъдат между 3° и 5°C, a по морето – малко по-високи, до 8–9°C. Ще има условия и за слани в планинските райони от Западна и Южна България, както и Предбалкана.

През деня в сряда, над цялата страна времето ще е с разкъсана облачност. Слаби валежи от дъжд се очакват в Югозападна България. Дневните температури ще са около 16-22°C, допълва meteobalkans.com.

Времето в София

През нощта срещу сряда времето ще е предимно ясно. Ще духа слаб западен вятър. Сутрин ще има условия и за слани.

Минималните температури ще бъдат между 1°С до 3°C. През деня в столицата, времето ще е с разкъсана облачност. Дневните температури ще са между 15°-16°C.

Времето в планините

Повече облаци и валежи от дъжд, предимно в Югозападна и Южна България. Ще духа силен вятър от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 10°, на 2000 метра - около 3°С.

Времето по Черноморието

Времето ще е предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Дневните температури ще са между 15° и 19°С. Температурата на морската вода е между 15 и 18°С. Вълнението на морето ще бъде 2–4 бала.

Времето на Балканите

Над южните райони на Балканите баричното поле ще бъде циклонално и там ще превалява слаб до умерен дъжд. Над останалата част от страната ще е слънчево, но сутрин - студено

