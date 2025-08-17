Снимка Булфото

Пожар гори край Велико Търново. Огънят е пламнал след Присовските завои, в посока Килифарево, съобщава очевидец в социалната мрежа, цитиран от Дунав мост.

На мястото са пристигнали екипи на Регионална служба "Пожарна безопасност и защита на населението" и полицията. За момента няма официална информация за размера на пожара.

"Не пускат движението след Ромпетрол! Пожарът е на три места!!!", коментира преминаващ в района шофьор.

Близо до предприятия

В близост до мястото на пожара се намират предприятие за химически препарати и дървообработка. Ако огнената стихия се разрасне, ще се наложи районът да бъде отцепен за безопасността на гражданите.

Това е поредният пожар в района на Велико Търново през последните седмици. На 13 август огнеборци потушиха пожар край село Беляковец, а в края на юли голям пожар обхвана местността "Гарга баир".

