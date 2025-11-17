Пожарникари спасиха 4 деца, качили се на изоставена сграда в София
17.11.2025 / 01:10 0
Снимка Булфото
Две момчета и две момичета на възраст между 12 и 14 години са били спасени от екипи на пожарната, след като са се качили на изоставена сграда в столичния квартал Овча купел, предаде БНР.
Сигналът е бил подаден в късния следобед.
Сградата се намира на кръстовището на булевард Никола Петков и улица "Любляна".
