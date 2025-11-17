реклама

Пожарникари спасиха 4 деца, качили се на изоставена сграда в София

17.11.2025 / 01:10 0

Снимка Булфото

Две момчета и две момичета на възраст между 12 и 14 години са били спасени от екипи на пожарната, след като са се качили на изоставена сграда в столичния квартал Овча купел, предаде БНР. 

Сигналът е бил подаден в късния следобед. 

Сградата се намира на кръстовището на булевард Никола Петков и улица "Любляна". 

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама