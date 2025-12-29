Празничната депресия напада хиляди хора след Коледа

Снимка Пиксабей

Коледните и новогодишните празници често се превръщат в изпитание за психиката, вместо да носят очакваната радост. Състоянието, известно като "празнична депресия", засяга значителна част от населението, като според Американската психологическа асоциация близо 44% от жените и 33% от мъжете изпитват повишен стрес през този период, пише Дунав мост.

Въпреки че не е официална медицинска диагноза, това е съвкупност от емоционални реакции, провокирани от нереалистични очаквания, финансово напрежение и социално сравнение.

Експертите от клиниката "Мейо" (Mayo Clinic) подчертават, че е важно да се прави разлика между временното потиснато настроение и сезонното афективно разстройство. Докато празничната депресия обикновено е краткотрайна и свързана с конкретните събития, сезонното разстройство е клинично състояние, повлияно от липсата на слънчева светлина и промените в нивата на серотонин.

Основните симптоми включват липса на енергия, раздразнителност, чувство за самота и нежелание за участие в тържества. Те често се засилват от умората, натрупана в края на годината, и напрежението за създаване на "перфектния" празник.

Как да се справим със стреса

Психолозите предлагат няколко практически стъпки за справяне със състоянието:

Намаляване на очакванията: Приемете, че празниците не трябва да бъдат идеални, а просто истински.

Ограничаване на социалните мрежи: Сравняването с идеализираните кадри на другите засилва усещането за изолация.

Поддържане на рутина: Здравословният сън, физическата активност и избягването на прекомерната употреба на алкохол помагат за стабилизиране на емоциите.

Поставяне на граници: Не е задължително да приемате всяка покана или да се включвате в натоварващи семейни разговори.

"Най-големият подарък, който можем да си направим, е грижата за собственото ни психично здраве", споделят специалисти по темата. Те съветват при силна и продължителна тъга да се търси професионална помощ, тъй като споделянето е първата стъпка към облекчението.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!