Преподаватели от СУ: Бордът за мир нарушава Конституцията

Преподаватели от Катедра "Международно право и международни отношения" на Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" излязоха с обща позиция срещу обвързването на България с т.нар. "Борд за мир". Юристите определят подписването на Хартата от министър-председателя като акт на властови произвол, извършен без публичен дебат и прозрачност, пише Дунав мост.

Нарушаване на конституционния модел

Според позицията, подписана от доц. д-р Христо Христев, доц. д-р Иван Стойнев и техни колеги, актът грубо погазва конституционния модел на формиране на външната политика и реда за сключване на международни договори. Експертите подчертават, че учредителният акт на организацията предоставя изключителни решаващи правомощия на едно физическо лице в лично качество, което може да ги упражнява пожизнено и да определя еднолично своя наследник.

"Обвързването с подобна конструкция на страната ни не може да се разглежда като съвместимо с Конституцията", заявяват юристите. Те допълват, че моделът поставя участващите държави в подчинено положение спрямо председателя на борда.

Проблеми с ангажиментите към ЕС и ООН

Юристите предупреждават, че присъединяването на България към "Борда за мир" подкопава основните принципи на международния правов ред и потенциално влиза в разрез със задълженията на страната към ООН. Освен това, като държава членка на Европейския съюз, България е длъжна да спазва принципите на лоялно сътрудничество и солидарност.

"Едностранното ангажиране на България е от естество да погази задълженията ни към Съюза и заплашва да компрометира и делегитимира изключително тежко страната ни пред нашите партньори", се посочва в документа.

С оглед на тези аргументи, преподавателите апелират Народното събрание на Република България да не ратифицира подписаното международно споразумение.

