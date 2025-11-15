реклама

Президентът посочи голям проблем за F-16

15.11.2025 / 12:06 1

Булфото, МС

Нашият проблем е, че няма доставено достатъчно наземно оборудване, защото българската страна не го е заявила, така че самолетът да се поддържа в изправност. Това коментира държавният глава Румен Радев в отговор на въпрос за намерението на Министерството на отбраната да преговаря със САЩ за разсрочване на задълженията по договора за втория етап на доставката на самолетите F-16 Block 70. Това предаде БТА.

Трябва да е ясно, че F-16 е съвременен изтребител с огромни възможности, но за да ги използваме, трябва да има надеждна поддръжка на земята, така че той да бъде поддържан в оперативна готовност и да лети, посочи президентът.

Сериозният проблем е, че през 2019 г. пакетът за логистична поддръжка и наземно оборудване беше драстично орязан, за да влезем във финансовата рамка, заяви Радев. Той припомни за наложеното от него вето, което не е било за самолета или САЩ, както, по думите му, се е спекулирало, а с ясното убеждение за проблеми изтребителят да бъде поддържан. 

Апелирам към правителството час по-скоро да сключи нов договор за интегрирана логистична поддръжка, за да може самолетите, които имаме, да могат да летят, призова Радев.

По-рано днес президентът Румен Радев откри възпоменателен турнир по тенис в памет на генерал-майор Нейко Ненов.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kris (преди 16 секунди)
Рейтинг: 532598 | Одобрение: 99323
.....Блок-70 е по-добър от съществуващите в Европа и от първите преди 50 години, но НЕ е за нашето малко небе, по-трудно се управлява и в България никога няма да има необходимата му наземна и въздушна поддржка, каквато имат американците т.е. няма да се използва пълноценно.....Ще добавим и милионите които ще платим за нова инфраструктура и по-скъпи и ограничени ресурси на въоръжението му, както и два пъти по-скъп всеки час във въздуха.....Против него бяха Президентът и военните летци, които поискаха Грипена и това беше  нашия правилен избор, като се има предвид, че каца навсякъде, по-лесно се управлява, досега отдавна щяхме да имаме 20 броя във въздуха вместо 16 един ден ако е рекъл Господ и е лесен за поддръжка, като след поръчката Швеция е ей там, частите и въоръжението пристигат веднага.....А за всеки чарк за Ф-16 трябва да се чака одобрение от Сената.....Т.е. купихме си скъпи топове да трепем врабци и може би един ден ще ги получим.....!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
0
0
kjk (преди 14 минути)
Рейтинг: 153957 | Одобрение: 17052
Като си нямат някой от клуба на знаещите в екипа при поръчката се провалят добрите намерения!?! ;)Намусен:errm:

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама