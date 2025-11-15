Президентът посочи голям проблем за F-16

Булфото, МС

Нашият проблем е, че няма доставено достатъчно наземно оборудване, защото българската страна не го е заявила, така че самолетът да се поддържа в изправност. Това коментира държавният глава Румен Радев в отговор на въпрос за намерението на Министерството на отбраната да преговаря със САЩ за разсрочване на задълженията по договора за втория етап на доставката на самолетите F-16 Block 70. Това предаде БТА.

Трябва да е ясно, че F-16 е съвременен изтребител с огромни възможности, но за да ги използваме, трябва да има надеждна поддръжка на земята, така че той да бъде поддържан в оперативна готовност и да лети, посочи президентът.

Сериозният проблем е, че през 2019 г. пакетът за логистична поддръжка и наземно оборудване беше драстично орязан, за да влезем във финансовата рамка, заяви Радев. Той припомни за наложеното от него вето, което не е било за самолета или САЩ, както, по думите му, се е спекулирало, а с ясното убеждение за проблеми изтребителят да бъде поддържан.

Апелирам към правителството час по-скоро да сключи нов договор за интегрирана логистична поддръжка, за да може самолетите, които имаме, да могат да летят, призова Радев.

По-рано днес президентът Румен Радев откри възпоменателен турнир по тенис в памет на генерал-майор Нейко Ненов.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!