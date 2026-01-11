При ресто в евро имаме право да поискаме от касиера да ни каже колко е в лева

Снимка Пиксабей

Българските граждани имат право да поискат от касиерите да съобщят устната равностойност в лева на върнатото им в евро ресто. Тази мярка е част от защитните механизми в периода на двойно обращение на валутите, който продължава до края на януари 2026 година.

"Ако върнатото ресто не е точно, потребителят трябва да настоява на място да бъде коригирано, дори с намесата на управителя на обекта", заяви основателят на платформата "Ние, потребителите" Габриела Руменова, цитирана от bTV. Тя подчерта, че доказването на подобни нарушения на по-късен етап е изключително трудно, дори по съдебен ред.

Задължителното двойно обозначаване на цените – и в лева, и в евро, ще остане в сила до 8 август 2026 година. Целта на този едногодишен период е да се улесни проследяването на евентуално икономически необосновано поскъпване на стоките и услугите.

Въпреки контролните механизми, експертите признават, че при свободна пазарна икономика възможностите на институциите да се намесват директно в ценообразуването са силно ограничени. Поради тази причина гражданите се насърчават да подават сигнали при установяване на съмнителни повишения. Контролните органи имат правомощия да изискат документи и да анализират дали ръстът на цените се дължи на обективни икономически фактори или на спекула.

Забрана за смесено ресто

Важно правило в преходния период е пълната забрана за връщане на "смесено ресто" – едновременно в левове и евро. Търговците са длъжни да връщат остатъка от сумата изцяло в евро. Изключение се допуска само в случаите, когато в обекта няма налична европейска валута, като тогава рестото се изплаща изцяло в левове.

Габриела Руменова предупреди, че ако определени търговци системно нарушават законодателството и предпочитат да плащат глоби, вместо да коригират поведението си, трябва да се обмисли налагането на по-строги забрани за нелоялни практики.

