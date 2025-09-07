Принц Хари ще направи дарение за "Деца в нужда"

Снимка Булфото

Принц Хари, който пристига утре на посещение в Обединеното кралство, ще обяви във вторник значително дарение за "Деца в нужда“, когато присъства на благотворително събитие в Нотингам, съобщи Би Би Си, цитирани от БНР.

Дарението на херцога на Съсекс е предназначено да подпомогне работата в борбата с насилието и неговото въздействие върху младите хора. Това е един от няколкото ангажимента на принц Хари по време на посещението му във Великобритания, което също така предизвика спекулации дали може да се срещне с баща си, крал Чарлз Трети.

Херцогът, който живее в САЩ със съпругата си Меган Маркъл, беше за последно във Великобритания през април за съдебно заседание за нивото на сигурност, което получава от правителството, докато е тук.

Бъкингамският дворец не е коментирал възможността за среща между краля и херцога по време на това пътуване. Нито пък екипът на Хари и Меган. Но напоследък има признаци, че напрежението между баща и син намалява и че помирение е възможно.

Кралят беше в Италия на държавно посещение по време на априлската визита на принца в Лондон. Този път Чарлз ще бъде във Великобритания. Той е прекарал по-голямата част от лятото в Шотландия в имението си Балморал, но редовно пътува на юг за лечение на рак и някои кралски ангажименти. Това оставя отворена реалната възможност баща и син да се срещнат лично.

