Приятелката на Григор: Ще го подкрепям, независимо от всичко

Кадър Инстаграм

Актрисата Ейса Гонзалес, която е половинка на българската тенис звезда Григор Димитров, говори за връзката им и това колко е впечатлена от хасковлията.

Двамата вече в продължение на една година са заедно и връзката им изглежда силна, пише Дир бг.

Кариерата на Гонзалес в Холивуд в момента разцъфтява, докато тази на Гришо в тениса е в сериозно турбуленция и наскоро той изпадна от първите 100 в световната ранглиста.

Ейса обаче сподели пред списание People, че ще подкрепя своя любим каквото и да се случи, защото той е много добър човек.

"Сега съм WAG (спортна половинка) и Григор постоянно се шегува с мен. Казвам му да не ме нарича така, но като се замисля, явно съм такава.

Щастлива съм, че имам възможност да споделям успехите му на корта. Гордея се с него и винаги ще го подкрепям, независимо от всичко.

Той е много трудолюбив човек, но ме впечатли най-много със своята душевност. Чудесен е и съм благодарна на съдбата, че ме срещна с него. Винаги ще го подкрепям и ще бъда до него. Ако това означава да спя по 2 минути на нощ, готова съм да го направя", заяви мексиканката.

Тя сподели, че ще пътува с Григор за предстоящия "Ролан Гарос": "Развълнувана съм. Турнирите на червени кортове много ми харесват и са любимата ми част от сезона. Очаквам с нетърпение и "Уимбълдън" и се надявам също да бъда там".

