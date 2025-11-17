Продължава санирането на сгради в Ямбол по европейски програми

Изображение гугъл мапс

Продължава санирането на многофамилни жилищни сгради в Ямбол със средства по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Очаква се одобрените и по втория етап на програмата за саниране да получат 100 процента безвъзмездна финансова помощ, а не 80 на сто, предаде БНР.

Общо 11 многофамилни жилищни сгради се обновяват в Ямбол, като девет от тях са с договори по първия етап на програмата. Същевременно е постъпила предварителна информация, че собствениците на жилища ще бъдат освободени от 20-те процента, които първоначално се изискаха по втория етап за саниране по Плана за възстановяване и устойчивост, уточни координаторът на проекта Венцислава Петрова:

„С решение на Европейската комисия целите бюджети на двата проекта се очаква да бъдат изцяло безвъзмездна финансова помощ, тоест предварителните указания и начина на кандидатстване, който включваше 20 процента собствено финансиране се предполага, че няма да бъдат така условията и ще бъде изцяло 100 процента безвъзмездна финансова помощ."

Строително-монтажните дейности по сградите продължават и в момента, съобщи началникът на отдел „Европейско финансиране и програми“ Галина Караджова и допълни, че предстои саниране и по други програми.

„Още четири сгради ще започнат своето изпълнение през 2026 година. В момента имаме сключени договори по процедурата от Фонда за справедлив преход“.

Постигане на 30 процента по добра енергоефективност и удължаване жизнения цикъл на сградите са основните цели на обновяването.

