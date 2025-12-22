Проф. Байкова: През зимата по-добре яжте туршия, вместо свежа салата

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Диетологът проф. Донка Бейкова даде по bTV полезни съвети как да се справим с големите трапези по празниците, без прекалим. Тя например препоръча на Бъдни вечер и Коледа да не струпваме всичко на масата, а използваме допълнителна масичка, за да видят близките, че има и още неща и да не се нахвърлят веднага на всичко.

Храната не се смесва в червата, тя е на пластове, обясни проф. Байкова и препоръча на постещите да започнат да ядат блажно с това, от което са се отказали последно - млечните продукти и яйцата. Така ензимите няма да бъдат „изненадани” с една баница за закуска на Коледа.

Тя добави също, че храната най-добре да е сезонна и затова туршиите за по-подходяща от свежите салати. Но ако в нея има много сол, туршията трябва да се изкисне, за да не натоварва сърцето. „Солта е необходима, но през зимата, особено в някои региони, употребата на сол е три пъти повече от препоръчвания. Североизточна България е такъв регион, показват нашите изследвания”, коментира проф. Байкова.

Тя подчерта също, че празниците са цяла поредица и не трябва да се напъваме да изядем всичко наведнъж.

