Проф. Каламарис: Гръцкото правителство може да падне заради протестите

кадър Нова нюз

редактор Веселин Златков

Недоволните гръцки фермери искат оставката на правителството, но блокадите на границата още не са протести, това е манифестация, митинг, това обясни по Нова нюз проф. Йоаким Каламарис, икономист и бизнесмен. Той допълни, че към фермерите се очаква да се присъединят близките на загиналите в най-голямата железопътна катастрофа в Гърция, както и недоволните от корупционни скандали.

По думите на проф. Каламарис, ако протестите продължат, оставката на правителство може да стане факт в следващите три месеца.

Правителството не може да угоди на фермерите и да гарантира цените, които те искат, а те са основата, при поскъпване на техните цени, може да се повиши инфлацията и това да повлияе на туризма, коментира бизнесменът. Той допълни, че оправданието на кабинета е, че въпросът е европейски, а не гръцки, но това не успокоява протестиращите.

