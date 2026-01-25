Проф. Николай Габровски: Има място за оптимизъм за децата, пострадали при пожар

Кадър БТВ

Състоянието на двете деца, на 11 и 13 години, които пострадаха при тежкия пожар в жилищна сграда в София, е стабилизирано. Това съобщи началникът на Клиниката по неврохирургия в УМБАЛСМ "Пирогов" проф. Николай Габровски в 11:12 часа днес, 25 януари 2026 година, предава Нова ТВ.

"Продължават диагностични и терапевтични активни мероприятия, които допълнително да стабилизират тяхното състояние", коментира лекарят, като уточни, че децата остават под постоянно наблюдение в Детската реанимация. Според него към момента има място за оптимизъм относно тяхното възстановяване.

Инцидентът възникна в ранните часове на събота на улица "Опълченска". При него загина 41-годишната майка на децата, която е вдишала гъст дим при опит за евакуация. Бащата и бабата на семейството са настанени във ВМА с интоксикации, но без опасност за живота.

Умишлен палеж и системни рискове

Разследването установи, че пожарът е причинен умишлено от мъж с психични отклонения, живеещ на втория етаж. Той е задържан и ще бъде настанен в психиатрично заведение, съобщиха от МВР, цитирани от БТА.

Това е вторият аналогичен трагичен инцидент в София само за седмица, след като майка и двете ѝ дъщери загинаха при пожар в квартал "Свобода" при идентични обстоятелства – обгазяване в задимено стълбище.

