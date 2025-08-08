Проф. Рачев се разтревожи: Идва мелтем

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Скучно, топло и сухо - така описа времето в следващите 10-15 дни климатологът проф. Георги Рачев по bTV. Той заяви, че надежда за валежи няма, а опасността от пожари става особено голяма. За последното е виновен вятъра мелтем, който ще духа със скорост 70-80 км/ч.

„Като духне с такава скорост, гасене няма докато не изгори всичко”, коментира климатологът.

Проф. Рачев каза също, че по морето вятърът ще се усети по големите вълни, които ще заливат плажовете. Заради мелтемът в Гърция са наложени ограничения в плаването на малки плавателни съдове, ще има проблеми и за фериботите, допълни той.

Новата гореща вълна ще продължи две седмици, по-дълго от предишната, но няма да стигне същите екстремни стойности, прогнозира синоптикът. По време на прогнозата проф. Рачев откри грешка в една от графиките, с които я илюстрира. Там беше изписано, че в Пловдив ще е максимум 34 градуса. Професорът заяви, че със сигурност ще е по-горещо там.

