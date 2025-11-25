Проф. Станчев от Харков: Нямаме вода, асприрантът ми изчезна, а сега и дипломант

кадър Нова нюз

В последният вариант на мирния план за войната в Украйна все пак има някаква надежда, това каза по Нова нюз от Украйна професорът от Харковския университет Михаил Станчев. Той подчерта, че решенията за териториалните отстъпки и намаляването на армията остават изключително спорни.

„Украйна няма да продаде земята си и няма да намали сигурността си”, заяви проф. Станчев и допълни, че това е и официалната позиция, изразена от президента Зеленски.

„Руснаците се правят, че не знаят за този план”, коментира той и добави, че в първият си вариант предложението на САЩ не е било за мир, а за придължение на войната.

Проф. Михаил Станчев разкри и какъв е животът в Харков в условията на руските атаки. Той разказа, че в града в момента няма вода, а преди дни от руските въздушни нападения са засегнати къщи в жилищни райони със загинали и ранени.

„Върнах се в Харков заради абсолвентите си. Аспирантът ми обаче се изгуби и нямам от месеци връзка с него, а сега и един от дипломантите изчезна”, сподели професорът.

