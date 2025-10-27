Прогноза: България достига 70% от европейския стандарт до две години

Кадър БНТ

До две години България може да достигне 70% от средния стандарт на живот в Европейския съюз. Макроикономическата стабилност и по-високият икономически растеж са сред факторите за тази прогноза, но България остава сред страните с най-големите регионални различия в ЕС.

Поддържането на икономически растеж от над 4% през следващите 15 години може да изравни стандарта на живот в България със средноевропейския. На практика столицата вече го е надхвърлила, но останалата част от страната драстично изостава.

"По-голямата част от областите в страната са около 40-45% при 66% средно за страната и над 130 за София. Тези разлики са много дълбоки. София с много силната си индустрия продължава да работи и е доста по-напред," каза Адриан Николов, старши икономист в Институт за пазарна икономика, цитиран от БНТ.

За изминалите десетилетия България е постигнала сериозен напредък. БВП на човек от населението в стандарти на покупателна способност се увеличава от 28% от средното ниво за Европейския съюз през 1999 година, когато страната получава покана за членство в блока, до 66% през тази година.

Административното повишаване не е решение

Административното повишение на заплатите и стимулирането на потреблението обаче са краткосрочни мерки, които няма да доведат до изравняване, обясняват от бизнеса.

Насърчаването на инвестициите, подобряването на бизнес средата и повишената привлекателност към местната фондова борса, включително с възможността пенсионните фондове да инвестират в български компании, са сред мерките, които бизнесът вижда за повишаване на икономическия стандарт.

"Възможността да се инвестира през борса е много голяма, но държавата трябва да предприеме смела стъпка за листване на останалите значими държавни дружества - например в Румъния Хидроелектрик генерира милиарди от частни инвеститори," посочи Росен Иванов, част от борда на директорите на БЕСКО.

Дългогодишни структурни проблеми

Икономическото догонване обаче се възпрепятства от дългогодишни проблеми в страната като застаряващото население и недостига на хора с подходящо образование, както и разликата между столица и провинция.

"Политическата стабилност е нещо ключово, тъй като имахме зле изглеждащи за инвеститорите седем-осем нестабилни правителства, които падаха много бързо. Сериозното недоверие в съдебната система продължава да е много голям трън, тъй като всеки голям инвеститор, който желае да остава в страната, иска да има доверие в правото на собственост," обясни Адриан Николов.

Неизползван потенциал за инвестиции

"Има региони, където разрешената държавна помощ е дори 60% от инвестицията - това не се използва. Липсва истинска програма за насърчаване на инвестициите," допълни Росен Иванов.

Добре позиционирани индустриално са Варна, Пловдив, Русе и Стара Загора, които по-бързо могат да привлекат инвеститори.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!