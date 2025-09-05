Прокуратурата в Русе: Повдигнати са обвинения за побоя над Кожухаров, но засега са работни

кадър Нова нюз

редактор Веселин Златков

Нека спекулациите по случая с побоя над ст. комисар Кожухаров да спрат и да се придържаме към фактите, това призова на брифинг зам. окръжния прокурор на Русе Мирослав Маринов. Той заяви също, че няма значение кой е пострадал и кои са извършителите.

Маринов каза също, че за момента обвинения са повдигнати на двама от участниците в инцидента за тежка телесна повреда и изключително груба хулиганска проява. Това обаче са работни обвинения, които могат да се променят в зависимост от състоянието на директора на ОДМВР-Русе, както и на другия пострадал в случая.

Обвиненията са повдигнати и на основа видеозаписите, които показват побоя, допълни прокурорът. На брифинга стана ясно, че извършителите са от нормални семейства, до момента не са познати на полицията. Колата е била на 19-годишен водач, който работи на трудов договор.

Повечето от задържаните се разкайват и искат да дадат обяснение, каза зам.окръжния прокурор. Той беше категоричен, че няма никакви доказателства, че побоят е поръчков. Ударите при побоя са нанесени с ръце и крака, заяви Маринов. Той призова също случаят да не се политизира.

