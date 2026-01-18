Проливни дъждове в Австралия предизвикаха внезапни наводнения

Снимка Пиксабей

Австралийските власти днес съобщиха, че 20 души са спасени от наводненията в източната провинция Нов Южен Уелс, след като заради проливни дъждове жителите бяха призовани да се преместят на по-високи места, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

В столицата на щата Сидни, най-големият град в Австралия, жители и туристи бяха евакуирани късно вчера, след като опасни наводнения заляха ниско разположеното предградие Нарабийн, съобщиха властите.

Спасителните екипи са реагирали на повече от 1400 инцидента в целия щат от началото на дъждовете в събота, съобщиха власти. Повечето спасителни операции са били свързани с хора, които са се движели с автомобили през наводнените райони.

"Имаше нвнезапни наводнения, които затвориха пътища, и очакваме някои от тях да останат затворени за известно време", гласи изявление на помощник-комисаря на държавните служби за спешни случаи Соня Ойстън.

Властите предупредиха, че в течение на деня са възможни още гръмотевични бури южно от Сидни. Около 72,4 мм дъжд е паднал в северната част на Сидни за 2 часа тази сутрин, съобщи националната метеорологична служба.

Вчера жена е загинала, след като е била ударена от паднал клон близо до Уолонгонг, на около 66 км южно от Сидни, по време на буря, съобщи австралийската телевизия.

